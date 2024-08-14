Свыше 3,5 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 3,5 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 46 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, за неделю в Ленинском округе эвакуировали 351 машину, в Красногорске — 339, в Мытищах — 313, в Химках — 306, в Пушкино — 219.

Водителей призывают быть внимательными и парковаться правильно, не мешая проезду спецтехники и экстренных служб.

Узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону 112 или в приложении "112 МО", а также на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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