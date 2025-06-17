Свыше 3,5 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 3,5 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 381 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, в Ленинском округе эвакуировали 428 машин, в Красногорске — 391, в мытищах — 308, в Люберцах — 291, в Химках — 239.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не оставлять машины на переходах и автобусных остановках. Автомобиль также могут переместить за стоянку в зоне запрещающих знаков и во втором ряду.

Узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».