Свыше 3,5 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья из-за нарушений правил парковки эвакуировали 3526 машин. Это на 26 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, 323 машины эвакуировали в Мытищах, 321 — в Красногорске, 311 — в Ленинском округе, 299 — в Химках и 224 — в Котельниках.

Водителей призвали соблюдать правила, быть аккуратными и уважать других участников дорожного движения, а также не мешать проезду спецтехники и экстренных служб.

Узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону 122, а также на сайте Центра безопасности дорожного движения

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