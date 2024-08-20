Свыше 3,5 тысячи машин эвакуировали с подмосковных улиц за неделю

За неделю с подмосковных улиц эвакуировали 3,5 тысячи неправильно припаркованных машин. Это на 38 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего машин переместили с улиц Ленинского округа, это 342 транспортных средства. Еще 205 нарушителей вывили в Красногорске, 288 — в Мытищах, 292 — в Химках и 230 — в Пушкино.

Водителей призывают парковаться правильно и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники. Узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону 112, а также на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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