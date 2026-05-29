Свыше 3,5 тысячи частных домов зарегистрировали в Подмосковье в апреле

В Подмосковье в апреле на кадастровый учет поставили 3 616 частных жилых домов, построенных на участках под ИЖС и в садовых товариществах. Общая площадь зарегистрированных объектов превысила 528 тысяч квадратных метров.

В Управлении Росреестра по Московской области сообщили, что самым востребованным материалом при строительстве загородного жилья в Подмосковье остается дерево — на него пришлось 38% новых домов.

Значительную часть объектов возвели с использованием бетонных, железобетонных и монолитных конструкций — их доля составила 12%. Кирпичные дома заняли 6% от общего числа построек, а блочные технологии использовали всего в 0,1% случаев.

Наиболее популярным форматом частного жилья по-прежнему остаются одноэтажные дома — они составили более половины всех поставленных на учет объектов. Двухэтажные строения заняли 45%, тогда как трехэтажные дома оказались наименее распространенными — их доля составила лишь 4%.

С наступлением весны традиционно растет интерес жителей к загородной недвижимости и строительству частных домов. Важно помнить о принципе «Построил — оформи», который начали применять с 1 марта прошлого года. Собственники обязаны зарегистрировать права на построенный дом в ЕГРН до начала эксплуатации объекта.

Отсутствие регистрации может создать серьезные ограничения для владельцев недвижимости: могут возникнуть сложности с подключением дома к инженерным коммуникациям, включая электричество и водоснабжение.