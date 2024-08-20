Свыше 35 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на новорожденного с января

Свыше 35,5 тысячи жителей Подмосковья получили выплату на новорожденного с начала года. Размер поддержки составляет 20 тысяч рублей, вместо нее также можно получить подарочный набор.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, оформить выплату или получить подарочный набор можно прямо в роддоме. Их предоставляют за счет регионального бюджета. Общий объем выплаченных средств в этом году уже превысил 710 миллионов рублей.

«Чаще всего семьи выбирают выплату вместо подарочного набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша, так с начала года более 35,5 тысячи родителей уже получили выплату», – рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Болатаева Людмила.

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