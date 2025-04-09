Свыше 35 тысяч тонн томатного соуса выпустили в Подмосковье за год

В Московской области с января по февраль 2025 года выпустили пять тысяч тонн томатного соуса. Эта добавка к блюдам считается одной из самых популярных в мире.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что объем производства за первые два месяца превысил прошлогодние показатели за аналогичный период на 13,4%.

В прошлом году региональные предприятия создали 35,3 тысяч тонн данного продукта, выпустив свыше 27,5% от общего объема в Центральном Федеральном округе и 4,6% – от количества по России.

Ведущими производителями соуса из томатов в Московской области стали «Дарсил» из Люберец, «ПК Печагин» из Чехова, а также «Тогрус» из Домодедова.

Его готовят по разным рецептам с добавлением лука, чеснока, перца, корицы и других приправ. Чаще всего соус используют для блюд из овощей и мяса, а также для выпекания пиццы.