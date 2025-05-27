Свыше 35 тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ по математике

Выпускники 11-х классов сдали ЕГЭ по математике 27 мая. В Подмосковье экзамен написали 35,8 тысячи человек, из которых 16,8 тысячи выбрали базовый уровень и 18,9 тысячи — профильный.

«Мы видим устойчивый интерес к профильной математике. Это говорит о стремлении выпускников поступать в вузы, где требуется высокий уровень математической подготовки — в инженерные, технические и экономические направления», — сказала глава Минобразования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Экзамен прошел в штатном режиме и без нарушений. В организации было задействовано свыше 730 общественных наблюдателей, еще 703 человека следили за процедурой через камеры.

Результаты ЕГЭ по математике станут известны не позднее 9 июня. Резервный день сдачи назначили на 20 июня.

Следующий экзамен пройдет 30 мая, в этот день выпускники проверят свои знания по русскому языку.