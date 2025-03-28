Свыше 35 тысяч человек посетили с начала весны библиотеки в Химках

Городские библиотеки в Химках местом отдыха только за первый месяц весны выбрали более 35 тысяч читателей. Сотрудники учреждений выдали почти семь тысяч книг за этот период.

Стало известно, что жители Химок предпочитают художественную литературу: чаще всего библиотекари выдавали именно художественные произведения. Особой популярностью пользовалась классика: романы Александра Пушкина и Федора Достоевского.

«Библиотека — это место, где каждая книга становится твоей. Здесь можно бесконечно открывать новое, делиться историями и находить вдохновение. Это мир, где знание доступно каждому, а каждый визит — новое приключение», — отметил житель Химок Андрей Васильев.

Кроме того, с начала марта в библиотеках округа провели свыше 500 мероприятий. Например, мастер-классы, исторические лекции, литературные и поэтические вечера.

Напомним, что всего в Химках действуют 14 библиотек, их можно найти во всех микрорайонах. Читальни оснащены современным оборудованием и пользуются спросом у местных жителей в том числе в качестве мультимедийных центров.