Свыше 35 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 19 по 23 мая в Московской области опубликовали 36 социальных государственных закупок. Тендеры разместили в Единой информационной системе и на портале торгов региона ЕАСУЗ.
Особое внимание уделили модернизации теплоснабжения. В Ленинском округе планируется реконструкция котельных в поселках Измайлово и Развилка, а в поселке Всеволодово в городском округе Электросталь — строительство новой блочно-модульной котельной. Эти работы проведут по программе развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности.
В Ликино-Дулеве преобразят сквер «Заводской», а в Пущине капитальный ремонт ожидает Детскую музыкальную школу имени Александра Александровича Алябьева. Образовательные учреждения в Красногорске, Протвине и Серпухове также войдут в программу обновления инфраструктуры.
Кроме того, рабочие проведут реконструкцию участка Носовихинского шоссе в Балашихе.
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