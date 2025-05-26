Свыше 35 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 19 по 23 мая в Московской области опубликовали 36 социальных государственных закупок. Тендеры разместили в Единой информационной системе и на портале торгов региона ЕАСУЗ.

Особое внимание уделили модернизации теплоснабжения. В Ленинском округе планируется реконструкция котельных в поселках Измайлово и Развилка, а в поселке Всеволодово в городском округе Электросталь — строительство новой блочно-модульной котельной. Эти работы проведут по программе развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности.

В Ликино-Дулеве преобразят сквер «Заводской», а в Пущине капитальный ремонт ожидает Детскую музыкальную школу имени Александра Александровича Алябьева. Образовательные учреждения в Красногорске, Протвине и Серпухове также войдут в программу обновления инфраструктуры.

Кроме того, рабочие проведут реконструкцию участка Носовихинского шоссе в Балашихе.