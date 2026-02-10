Свыше 3,5 млн кубометров снега вывезли с улиц Подмосковья с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала зимы в Московской области с улиц и из дворов убрали уже больше 3,5 миллиона кубометров снега. Его доставляют на специальные подготовленные площадки.

Всего в Подмосковье работают 264 таких участка. Они нужны для того, чтобы снег мог лежать и таять естественным образом, не причиняя вреда природе.

Больше всего снегосвалок сейчас действуют в Орехово-Зуеве (28 площадок), Рузе (17), Можайске (16) и Домодедове (15). Каждую площадку специально готовят: делают плотное непроницаемое покрытие и ограждают земляным валом, чтобы талая вода не растекалась.

Использование таких пространств — это безопасный для экологии способ размещения снега. Он позволяет избежать резкой нагрузки на городские коммунальные сети, поскольку снег тает постепенно.

Кроме того, этот метод не требует дополнительных затрат энергии на искусственное плавление.