Свыше 35 километров дорог отремонтируют в Можайске в 2024 году | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:56 Свыше 35 километров дорог отремонтируют в Можайске в 2024 году Минтранс Подмосковья

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Представители «Мосавтодора» приступили к замене покрытия на дороге между селами Шохово и Тропарево. Всего в текущем сезоне в Можайском округе отремонтируют более 35 километров покрытия на 11 участках дорог.

«Данный участок дороги „Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск“ является самым протяженный среди всех планируемых к ремонту в округе — 15 километров, и проходит через населённые пункты: Цезарево, Шеляково, Сокольниково, Елево и Ваулино», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

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Представители «Мосавтодора» также приведут в порядок четырехкилометровый участок дороги от Минского шоссе до деревни Большое Новосурино. С полной программой ремонта в 2024 году можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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