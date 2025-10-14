Свыше 35 километров дорог отремонтировали в Пушкино с начала года

В Пушкинском округе c начала года обновили свыше 35 километров трасс. По Народной программе партии «Единая России» в порядок в муниципалитете привели 25 участков покрытия: 14 местного и 11 регионального значения.

Работы провели в Пушкино, Ивантеевке, а также в населенных пунктах, среди которых Софрино, Ашукино и Степаньково.

«Площадь отремонтированных дорог только муниципального значения превысила 86 тысяч квадратных метров», — уточнил депутат Московской областной думы от «Единой России» Михаил Ждан.

Одним из крупнейших объектов стала улица Просвещения в Пушкино — важная транспортная магистраль, по которой ежедневно проезжают сотни автомобилей.

Там обновили участок площадью более девяти тысяч квадратных метров: дорожное полотно расширили, уложили новое покрытие, благоустроили тротуары и установили четыре современные автобусные остановки с подсветкой.

В прошлом году в рамках Народной программы в округе в порядок привели свыше 85 тысяч квадратных метров дорог.