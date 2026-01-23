Свыше 35 домов подключили к газу с начала 2026 года в Истре

С начала 2026 года цифры только растут — газифицировано уже порядка новых 38 домов. А с момента запуска программы уже более 4560 домовладений получили долгожданное «голубое топливо».

Если говорить о результатах программы за пять лет, то заключено 3745 комплексных договоров, осуществлено 4566 пусков газа, подано 6603 заявок и построено 5970 отводов к домам.

Отметим, что в рамках программы «Социальная газификация» многодетные семьи, участники СВО и другие льготники могут подключить дом к газу на особых условиях: полное покрытие стоимости работ внутри земельного участка, компенсация до 80 тысяч рублей на приобретение и монтаж газового оборудования внутри дома.

Строительство газовой инфраструктуры не останавливается. Прямо сейчас «Мособлгаз» ведет активные строительно-монтажные работы в деревне Андреевское и селе Лужки.

Подать заявку можно онлайн через региональный портал Госуслуг. Важное условие — дом и земля должны быть официально зарегистрированы на заявителя.