Свыше 340 жителей Подмосковья приняли участие в земельных аукционах за неделю

За неделю в Подмосковье провели 121 аукцион по земельно-имущественным торгам. В них участвовали свыше 300 человек. В среднем на один лот было три претендента.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, всего в торгах участвовали 243 претендента.

«Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости», — пояснили в ведомстве.

Жителям напомнили, что найти подходящий земельный участок или помещение можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Подборку актуальных торгов также публикуют в Telegram-канале комитета.