Свыше 340 жителей Подмосковья приняли участие в земельных аукционах за неделю
За неделю в Подмосковье провели 121 аукцион по земельно-имущественным торгам. В них участвовали свыше 300 человек. В среднем на один лот было три претендента.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике, всего в торгах участвовали 243 претендента.
«Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости», — пояснили в ведомстве.
Жителям напомнили, что найти подходящий земельный участок или помещение можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Подборку актуальных торгов также публикуют в Telegram-канале комитета.