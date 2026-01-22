Свыше 340 экскурсоводов прошли обязательную аттестацию в Подмосковье за год

В Московской области подвели итоги аттестации экскурсоводов за 2025 год. Чтобы получить официальный статус, специалисты прошли проверку знаний.

Заявления подали 342 человека, а успешно сдали экзамены и получили нагрудные карточки свыше 160 соискателей. Из них 157 человек стали дипломированными экскурсоводами (гидами), а четверо — гидами-переводчиками.

Большинство новых специалистов — 107 человек — будут работать по всему Подмосковью. Еще 49 гидов получили аккредитацию для проведения экскурсий в Одинцове, Павловском Посаде, Наро-Фоминске, Дубне и других муниципалитетах.

Еще пять человек теперь имеют право проводить туры по маршрутам, которые проходят через несколько регионов России.

В прошлом году впервые успешно аттестовали двух экскурсоводов, которые планируют работать с туристами, имеющими нарушение слуха. Также появился первый в регионе гид-переводчик, аккредитованный сразу для восьми субъектов России.

Особенно активно аттестацию проходят сотрудники музеев — с начала действия программы это сделали уже 36 работников.

Принимать экзамены планируют и у тех, кто только учится профессии в колледжах и вузах.

Информацию о новых аттестованных гидах и экскурсиях регулярно публикуют на туристическом портале Подмосковья.

Благодаря такому подходу регион входит в топ-10 субъектов России по количеству сертифицированных экскурсоводов.

Интерес к профессии растет: на первые три месяца 2026 года запланировали пять заседаний аттестационной комиссии.