Свыше 34 тысяч подмосковных школьников написали ЕГЭ по русскому языку

Свыше 34 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье 28 мая. Он стал обязательным для всех выпускников.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, для получения аттестата участнику необходимо набрать минимум 24 балла. Для наивысшего результата нужно получить не менее 70 баллов.

На выполнение заданий отводилось 3,5 часа. Работа состояла из двух частей базового и повышенного уровня сложности.

Для проведения ЕГЭ в регионе организовали 279 пунктов. За процессом наблюдали 835 человек, из которых 114 — представители союза молодежи. Онлайн за процедурой следили еще 460 специалистов.

Результаты экзамена будут известны не позднее 14 июня. Те, кто не смог написать ЕГЭ по уважительной причине, сможет сделать это в резервный день 17 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил в Реутове выпускников, которых видел еще первоклассниками. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов, поступления и свободной студенческой жизни.

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