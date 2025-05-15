Свыше 34 тысяч гектаров выделили под посадку овощей и зерновых в Коломне

В городском округе Коломна полным ходом идет посевная кампания. В этом году под сельскохозяйственные угодья выделили 34000 гектаров земли, посевная площадь увеличилась на 184 гектара.

Аграрии посеют там картофель, овощи, зерновые, кормовые и масличные культуры. Отметим, что Коломна входит в топ-10 муниципалитетов-лидеров агропромышленного комплекса Московской области по нескольким показателям. В весенней посевной кампании в этом году участвуют 21 сельхозпредприятие и 23 крестьянско-фермерских хозяйства, среди них АО «Сосновка», АО «Предприятие Емельяновка», АО «Озеры», Федеральное государственное унитарное предприятие «Агропромышленный комплекс „Непецино“», «ОСП Агро», фермеры Владимир Чухарев, Владимир Золотарев и Лариса Морозова.

«Наши аграрии держат хорошие темпы, которые они достигли, в том числе из-за предварительной подготовки к полевым работам», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.