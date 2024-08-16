Свыше 335 тысяч литров лимонадов произвели в Подмосковье за полгода

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 335 тысяч литров лимонадов произвели в Подмосковье с начала года. Регион стал лидером по выпуску ароматизированных напитков в ЦФО.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, за полгода предприятия региона произвели свыше 355 тысяч литров напитков, это 63,5% от общего объема в ЦФО. По стране регион занял третье место, на его долю пришлось 13,7% продукции.

В министерстве добавили, что самыми крупными производителями в регионе стали «Московская пивоваренная компания» и «СЛАВИЧЪ», где выпускают лимонады без сахара, а также напитки марки «КАЛИНОВЪ» по рецептам 19 века.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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