Свыше 3,3 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье на акции в парках с июня

В Подмосковье продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке», благодаря которой жители могут бесплатно пройти профилактическое обследование рядом с домом. В минувшие выходные выездные медицинские бригады работали в 17 округах региона.

Во время акции все желающие старше 18 лет могли бесплатно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования, входящие в первый этап диспансеризации.

При выявлении показаний пациентов направляли в поликлинику для дальнейшего обследования.

«В течение всего лета наши врачи работают в парках региона, чтобы у жителей была возможность проверить свое здоровье, не посещая поликлинику. В прошедшие выходные обследование в парках прошли 328 человек, а всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались уже свыше 3,3 тысячи жителей Подмосковья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Результаты профилактического осмотра доступны в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».

Важно помнить, что регулярные обследования позволяют своевременно выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях.