Свыше 33 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах приемных родителей

В Подмосковье уже более 10 лет успешно работают школы приемных родителей. Проект помогает не просто разобраться в юридических деталях и бытовых нюансах, но, прежде всего, понять, насколько человек готов взять на себя ответственность за судьбу ребенка и подарить ему семью.

Прохождение обучения — обязательное условие для оформления опеки или усыновления. Однако это не просто требование закона, а реальная помощь тем, кто хочет сделать осознанный шаг навстречу ребенку. Будущих родителей учат, как выстроить доверительные отношения, справиться со стрессом и помочь ребенку адаптироваться в новой среде.

«Бесплатное обучение ежегодно проходят порядка 1,5 тысячи родителей, а всего такие школы выпустили свыше 33 тысяч жителей, которые не просто получили новые знания. Наши специалисты помогли им подготовиться к ответственному решению и стать настоящими родителями», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, сегодня в регионе насчитывают свыше трех тысяч приемных семей, где растут около 6,5 тысячи детей-сирот, из которых более 900 — с инвалидностью.

Московская область стабильно занимает лидирующие позиции в России по числу усыновлений. Ежегодно примерно две тысячи детей находят свои семьи.

Программа подготовки сочетает теорию и практику: лекции, тренинги, мастер-классы, консультации психологов и встречи с уже опытными приемными родителями.

Особое внимание уделяют правовым и медицинским аспектам, чтобы будущие мамы и папы могли обеспечить безопасность и комфорт ребенка.

Обучение можно пройти как очно, так и дистанционно — этот формат оказался особенно востребованным, поскольку позволяет родителям заниматься в удобное время.

Как уточнили в Министерстве социального развития Московской области, сегодня в регионе работают 48 школ приемных родителей. Программа обучения едина для всех — 80 часов базовой подготовки плюс дополнительные модули.

Подать заявление на участие в программе можно через региональный портал государственных услуг.