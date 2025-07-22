Свыше 33 тысяч онлайн-заявок на соцпомощь подали в Подмосковье с января

Новый клуб «Активное долголетие» в Павшинской Пойме
Фото: Новый клуб «Активное долголетие» в Павшинской Пойме/Медиасток.рф

Жители Подмосковья подали более 33 тысяч онлайн-заявок на получение государственной социальной помощи с начала года. Сделать это можно на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить выплату могут малоимущие семьи и одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры.

Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услугу предоставляют в течение 22 рабочих дней.

Жители могут получить услуги онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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