Свыше 33 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

В мае в Подмосковье зарегистрировали 6 275 объектов недвижимости. Большую часть — 4 496 зданий — составляют частные дома, имеющие налоговый потенциал свыше 21 миллиона рублей.

Больше всего объектов зарегистрировали в Раменском и Дмитровском округах, а также в Истре — 1347.

Процедура необходима для получения полного права на имущество и возможности совершать сделки без каких-либо препятствий.

«Кроме того, только наличие зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости является необходимым условием для предоставления компенсационных выплат, если по непредвиденной ситуации произойдет утрата имущества», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства отметил, что с января специалисты провели 85 595 обследований участков, а также направили жителям 23 751 уведомление о необходимости получения документов.

В общей сложности с начала года в Подмосковье зарегистрированы 33 157 объектов недвижимости.