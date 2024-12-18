Свыше 321 млрд рублей направят на здравоохранение в Подмосковье в 2025 году

Реализация государственной программы в сфере здравоохранения продолжится в Подмосковье в 2025 году. Расходы на эту сферу превысят 321 миллиард рублей. Об этом сообщили в Минэкономики региона.

Здравоохранение — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Финансовую поддержку направят на закупку современного оборудования, раннее диагностирование тяжелых заболеваний, а также оказание бесплатной медицинской помощи.

Среди первостепенных задач медицинской отрасли Московской области — повышение продолжительности жизни до 75 лет к 2027 году, а также снижение смертности населения, в том числе материнской и младенческой. В число приоритетных направлений также вошла ликвидация кадрового дефицита, привлечение квалифицированных сотрудников и поддержка действующих специалистов.