Свыше 320 тысяч тонн мяса произвели в Подмосковье с начала года

Подмосковье наращивает объемы выпуска мяса и демонстрирует положительную динамику в сфере животноводства. В хозяйствах региона за год произвели свыше 324 тысяч тонн продукции.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что это результат работы более сотни предприятий.

Сейчас на подмосковных фермах содержат более 170 тысяч голов крупного рогатого скота, около 58 тысяч овец и коз, а также свыше 325 тысяч свиней.

Основной вклад в производство вносят крупные агрокомплексы. Так, свинину поставляют предприятия «Тропарево» в Можайске, «Кампоферма» в Зарайске и «СПФ Агро» в Серебряных Прудах.

Лидерами в птицеводстве остаются птицефабрика «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминске, «Петелинская птицефабрика» в Одинцове и «КЦ» филиал «Моссельпром» в Раменском. Общее поголовье птицы в регионе превышает 11 миллионов.

Отрасль продолжает развиваться за счет новых инвестиционных проектов. В Можайском округе к 2027 году планируют открыть утиную ферму на 125 тысяч голов, а в Ступине — построить овцеводческое хозяйство.

В Егорьевске крестьянско-фермерское хозяйство «Маквинер», получившее в аренду 11 гектаров земли, намерено за пять лет произвести около 100 тонн мяса.

Реализация этих и других проектов закладывает основу для дальнейшего роста показателей и укрепляет потенциал агропромышленного комплекса Московской области.