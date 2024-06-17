Свыше 320 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ после ремонта

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Свыше 320 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ после ремонта.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, санитарное отделение открыли в НИКИ после капитального ремонта зимой. Там проходят лечение пациенты после бронхиальной астмы, бронхита, коронавируса и других заболеваний. Там также получают помощь ребята с орфанными заболеваниями.

«Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В отделении могут одновременно пребывать 45 детей в возрасте от трех до 14 лет с одним из родителей. Получить лечение можно бесплатно по полису ОМС.

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