Свыше 3,2 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с января

Жители Подмосковья могут пройти онкоскрининг полости рта в стоматологических клиниках региона. Для этого используют метод люминесцентной стоматоскопии.

Способ позволяет на ранней стадии выявлять онкологические заболевания.

«С начала года такую диагностику прошли более 3,2 тысячи жителей Подмосковья. У 29 из них врачи нашли изменения, которые требуют консультации онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Процедуру проводят с использованием очков и специальной лампы. Отклонение от нормы в полости рта имеет определенный оттенок, что позволяет заподозрить то или иное заболевание.

Обследование проходит бесплатно во время приема у стоматолога.