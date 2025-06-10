Свыше 32 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в мае

Свыше 32 тысяч животных вакцинировали от бешенства в Подмосковье в мае. Процедуру прошли домашние питомцы, сельскохозяйственный скот, а также собаки и кошки из приютов.

Месяц по профилактике бешенства прошел в Подмосковье с 1 по 31 мая. В этот период в регионе активно проводили вакцинацию животных и разъяснительную работу.

Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Сергей Новиков, профилактику бешенства проводят в регионе ежегодно. Так, в мае ветеринары сделали 32,9 тысячи прививок. Кроме того, за этот период в едином региональном реестре зарегистрировали 3,6 тысячи питомцев.

«Уделяем внимание информированию, в том числе подрастающего поколения — организовали 20 тематических занятий среди учащихся дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений отдыха детей и взрослых», — добавил он.

В теплое время года в Подмосковье дежурят мобильные бригады ветеринаров. Они помогут поставить животное на учет, пройти чипирование и вакцинацию. В июне в план вошли более 50 мест. Адреса и график работы бригад доступен по ссылке.

Специалисты также приезжают в отдаленные населенные пункты, СНТ и деревни. График выездов размещен на сайте.

В министерстве добавили, что профилактика позволяет снизить заболеваемость. Так, за пять лет количество случаев уменьшилось на 85%.