Свыше 32 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах приемных родителей

Школы приемных родителей работают в Подмосковье с 2012 года. В них проводят занятия для тех, кто собирается усыновить ребенка. Только в этом году обучение прошли более 700 человек.

Всего проект уже охватил более 32 тысяч жителей Подмосковья. Участники программы узнают о психологических особенностей детей, изучают методы адаптации в новой семье, а также правовые вопросы, связанные с усыновлением.

«Курс обучения позволил им подготовиться к ответственному решению и сделать важный шаг в жизни своей семьи — подарить заботу ребенку, который в этом нуждается. Подготовка в школе приемных родителей является обязательным этапом в процессе оформления опеки, так как она помогает будущим родителям понять специфику воспитания и поддержки детей», — рассказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

Для участников организуют практические занятия, а также встречи с опытными приемными родителями. Особое внимание уделяют возможным сложностям при усыновлении. Там также предоставляют базовые знания по психологии, педагогике, медицине и другим важным темам.

Всего в Подмосковье 49 школ приемных родителей. Занятия там поводят в разных форматах: групповые, очные и дистанционные. Курс длится 870 часов.

Узнать об этом больше можно по ссылке. Запись на занятия доступна на «Госуслугах».