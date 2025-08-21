Свыше 32 тысяч школьников в Ленинском округе обеспечат горячим бесплатным питанием

В Ленинском округе продолжается реализация программы по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием. Оно будет доступно для учеников начальных классов.

С 1 сентября 2025 года более 32 тысяч детей будут ежедневно получать горячее питание. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова. «Приоритетом для нас является создание благоприятных условий для обучения и развития подрастающего поколения. Особое внимание уделяется поддержке школьников, особенно из многодетных и малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей участников специальной военной операции и детей-сирот. Уверены, что сбалансированное питание окажет положительное влияние на самочувствие и успехи в учебе», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В Ленинском округе будут обучаться более 21 тысяч учеников начальных классов, а также старшеклассники, которые имеют право на льготы. К ним относятся дети из многодетных и малоимущих семей, сироты, дети под опекой и с инвалидностью, а также беженцы, вынужденные переселенцы, ученики кадетских и спортивных классов, дети участников СВО.

Данная мера социальной поддержки направлена на улучшение здоровья и успеваемости школьников, а также на поддержку семей, нуждающихся в особом внимании.