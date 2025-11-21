Свыше 32 тысяч школьников Подмосковья прошли «Урок цифры» о видеоплатформах

Школьники Подмосковья прошли «Урок цифры» о видеоплатформах более 32 тысяч раз. Самыми активными оказались ребята из Мытищ, Подольска, Домодедова, Красногорска и Истры.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, На уроках ребята узнали о современном сервисе хранения и распространения видео VK Видео. Интерактивные тренажеры позволили им попробовать себя в роли разработчиков, дизайнеров и специалистов по безопасности.

Уроки рассчитаны на школьников всех возрастов. Они сопровождаются видеолекциями и практическими заданиями.

Проект реализует АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».