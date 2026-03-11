Свыше 32 тысяч путевок в санатории выдадут льготникам Подмосковья в этом году

В этом году в Подмосковье продолжат обеспечивать льготными путевками в санатории инвалидов, пенсионеров и ветеранов. На эти цели выделили более 1,5 миллиарда рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, всего путевками обесппеечат 32,5 тысячи льготников.

«Сам процесс получения путевки максимально автоматизирован и упрощен — подать заявление, отследить очередь можно онлайн с помощью регионального портала госуслуг», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

ДЛя постановки на учет на получение бесплатной путевки нужно записаться к терапевту в поликлинике, получить справку по форме 070/у и подать электронное заявление на региональном портале.