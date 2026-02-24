Свыше 311 тысяч человек посетили масленичные гуляния в парках Подмосковья

Минувшие выходные в Подмосковье прошли под знаком широкой Масленицы. В субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля, областные парки приняли свыше 311 тысяч гостей, которые стали участниками народных гуляний.

В Городском парке Шаховской развернулись богатырские игрища в рамках мероприятия «Солнечная Масленица». Посетители мерились силой в молодецких забавах, следили за уличным представлением с участием ростовых кукол и марионеток, а также боролись за звание авторов лучшего чучела. Завершился праздник большим концертом.

Парк «Свердловский» в Лосино-Петровском встретил гостей театрализованным шествием. Артисты дали кукольное представление «Петрушины небылицы», а для самых активных организовали квест «Охота за масленичными сокровищами». Кульминацией стала концертная программа «Гуляй, народ, Масленица идет!».

В парке «Захарово» в Одинцове развернулось театрально-музыкальное действо. Маленькие зрители увидели кукольный спектакль «Как звери Масленицу встречали». Для всех желающих работали творческие мастерские, где учили мастерить народные поделки.

На сцену вышли дуэт баянистов «Баян Микс», группа «Матреха» и фолк-ансамбль «Любо-мило». Любители активного отдыха могли поучаствовать в тактической игре «Лазертаг» и побороться за призы в конкурсе масленичных кукол.

Городской парк Каширы превратился в площадку для «Русских удальцов» — так назвали спортивные забавы для посетителей. Гости увидели театрализованный концерт, ознакомились с выставкой нарядных Маслен и водили хороводы вокруг чучела. На мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству учили работать руками и создавать сувениры на память.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гостей ждала «Аллея масленичных чудес» и ярмарка народных промыслов. Дети и взрослые соревновались в веселых стартах, катались на старинном аттракционе «Закрутиха» и пытались покорить масленичный столб. Концертная программа создавала праздничное настроение.