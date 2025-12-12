Свыше 310 тысяч тонн йогурта произвели в Подмосковье с начала года

Йогурт уже давно стал любимым продуктом миллионов россиян, которые включают его в свой ежедневный рацион. Значительная доля производства этой продукции приходится на Московскую область.

Йогурт не только вкусен, но и полезен — в нем содержатся живые бактерии, которые способствуют правильному пищеварению, кальций, необходимые для костей, и белок.

Подмосковные предприятия выпустили свыше 313 тысяч тонн этого продукта только за 10 месяцев текущего года.

Регион уверенно удерживает первое место по производству йогурта как в Центральном федеральном округе, так и по всей России. Так, на долю Московской области приходится более 71% производства в ЦФО и почти половина — 47% — от объема по стране.

Существенный вклад в достижение этого результата внесли ведущие местные производители. Компания «ЭЙЧ ЭНД ЭН» выпускает товары под брендами «Даниссимо» и «Актибио», а «Эрманн» — «Эрмигурт» и «Эпика». Большой объем товаров поставляет и предприятие «Братья Чебурашкины».

В прошлом году в регионе выпустили почти 369 тысяч тонн йогурта.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что активное развитие отрасли и поддержка местных производителей укрепляют продовольственную безопасность страны, а также обеспечивают потребителей качественными и свежими продуктами.