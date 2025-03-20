Свыше 3,1 тысячи женщин выбрали партнерские роды в Подмосковье с января

В перинатальных центрах и роддомах Подмосковья женщины могут выбрать любые виды родов. Среди них — мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы и партнерские.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы Минздрава региона Максима Забелина, многие роженицы хотят чувствовать поддержку близкого человека.

«Стоит отметить, что в Подмосковье такая услуга предоставляется бесплатно. Для этого партнеру достаточно сдать необходимые анализы, позволяющие получить доступ в родильную палату», — сказал он.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону единого кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.