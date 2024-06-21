Свыше 31 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

Свыше 31 тысячи объектов недвижимости поставили на кадастровый учет в Подмосковье с января. Это почти на две тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказала глава подмосковного Минимущества Наталья Адигамова, из 31,3 тысячи зарегистрированных в этом году объектов более 24,3 тысячи — индивидуальные жилые дома общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

«Рост очевиден, и это говорит о том, что граждане понимают важность легализации своей недвижимости, а бонусом получают при этом ряд преимуществ. К слову сказать, только за май в регионе зарегистрировано более 6,8 тысячи объектов недвижимости, из них свыше 5,5 тысячи — это частные дома площадью 774,9 тысячи квадратных метров с налоговым потенциалом 24,7 миллиона рублей», — рассказала она.

В ведомстве добавили, что таких результатов удалось добиться благодаря активной информационной кампании среди жителей.

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