Свыше 31 млрд рублей выделят на покупку льготных лекарств в Подмосковье на год

В бюджете Подмосковья на 2026 год предусмотрено финансирование программы льготного обеспечения отдельных категорий жителей лекарствами. Медикаменты в рамках проекта в регионе получают свыше 495 тысяч человек.

«Поэтому, когда мы формировали бюджет 2026 года, мы закладывали значительные средства на льготное обеспечение — на эти цели в этом году заложено свыше 31 миллиарда рублей», — пояснил председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Перечень препаратов регулярно расширяется — в него включают современные и дорогостоящие лекарства.

Обращения жителей позволяют своевременно реагировать на вопросы, связанные с обеспечением препаратами.

Здесь важно сказать и о роли партии «Единая Россия». Именно через приемы, через встречи с жителями, через депутатский контроль к нам поступают сигналы и предложения по лекарственному обеспечению. Если возникают проблемы с получением препарата, сложности с выпиской рецепта – все это берется на контроль.

Ранее областная дума приняла закон, который исключил из числа получателей льготных лекарств иностранцев, обладающих видом на жительство.

В Московской области рецепты на льготные препараты оформляют в электронном формате. Данные доступны в личном кабинете пациента на региональном сайте государственных услуг в разделе «Здоровье».

При необходимости продлить рецепт можно дистанционно — во время телемедицинской консультации, без визита в поликлинику.

Запись доступна через портал госуслуг, инфоматы в медицинских учреждениях и по номеру телефона 122. О сроках продления рецепта пациентам напоминает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта Светлана, который также предлагает записаться на консультацию. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Льготные препараты можно получить в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».