Свыше 3000 ям ликвидировали во дворах Химок с начала года

Ямочный ремонт в городском округе Химки ведут на протяжении всего года. Специалисты устранили уже более трех тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах муниципалитета.

Работники коммунальных служб только за последнюю неделю ликвидировали ямы в микрорайонах Левобережный, Сходня и Луневском поселении. Также ремонтные работы выполнят Васильковое поле в Кутузовском.

«В первую очередь, специалисты „Объединенного городского хозяйства“ отрабатывают адреса по заявкам и обращениям и еще проводят ежедневный мониторинг дворовых территорий и дорог», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Чтобы сообщить о яме во дворе или на проезжей части, жители муниципалитета могут обратиться в территориальное управление своего микрорайона.

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