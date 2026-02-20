Свыше 300 жителей Подмосковья присоединились к цифровому экспертному сообществу

Фото: Компьютер в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина после капремонта в Ногинске Богородского округа / Медиасток.рф

В Московской области продолжает работу цифровая платформа «Я — эксперт», запущенная два года назад. Она предназначена для координации подготовки технических решений и сокращения сроков их рассмотрения.

В системе содержатся свыше 1300 проектов, связанных с инфраструктурой, экологией и социальной сферой.

Пользователи получают доступ к документации, обсуждают инициативы, направляют собственные предложения и наблюдают за заседаниями профильных групп, оставаясь внутри экспертного сообщества.

Сейчас платформа объединяет свыше 300 участников — жителей региона и представителей органов власти, что позволяет быстрее прорабатывать вопросы, затрагивающие развитие области.

Для регистрации предусмотрена подача заявки через электронную форму на официальной странице проекта.