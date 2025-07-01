Сегодня 18:01 Свыше 300 жителей Подмосковья посетили семинары по вопросам ЖКХ за месяц Фото: Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За месяц в Подмосковье провели 16 семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их посетили свыше 300 человек, среди которых участники клуба «Активное долголетие»
Занятия прошли в формате интерактивных лекций. Каждый смог высказать свое мнение и задать вопросы.
Участники изучили функции договора управления многоквартирным домом, формирование совета МКД, а также способы оптимизации затрат на содержание общего имущества. Им также выдали подарочные комплекты с полезными материалами.
График проведения занятий доступен на
сайте.
Желающие также могут собрать свою группу из 30 человек и отправить заявку на бесплатный семинар по адресу
pr@gkhmo.ru.
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