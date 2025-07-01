Свыше 300 жителей Подмосковья посетили семинары по вопросам ЖКХ за месяц

За месяц в Подмосковье провели 16 семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их посетили свыше 300 человек, среди которых участники клуба «Активное долголетие»

Занятия прошли в формате интерактивных лекций. Каждый смог высказать свое мнение и задать вопросы.

Участники изучили функции договора управления многоквартирным домом, формирование совета МКД, а также способы оптимизации затрат на содержание общего имущества. Им также выдали подарочные комплекты с полезными материалами.

График проведения занятий доступен на сайте.

Желающие также могут собрать свою группу из 30 человек и отправить заявку на бесплатный семинар по адресу pr@gkhmo.ru.