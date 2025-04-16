Свыше 300 жителей Подмосковья получили помощь по соцконтрактам с начала года

С начала года жители Московской области заключили более 300 социальных контрактов. Это особая мера поддержки для семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Общая сумма выплат превысила 57 миллионов рублей. В рамках социального контракта предоставляют до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса и до 200 тысяч — на развития личного подсобного хозяйства. Кроме того, по программе положены ежемесячные выплаты в размере 21 039 рублей на период поиска работы.

«Эти контракты предоставляют не только финансовую поддержку, но и возможность получить консультации и обучение по основам ведения бизнеса. Это особенно важно для тех, кто впервые сталкивается с предпринимательской деятельностью», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Многие жители региона добились успеха с помощью контракта. Так, многодетная мама из Солнечногорска Лариса открыла ферму «Сенежский олень», где разводит животных, организует фотосессии, экскурсии и катание на нартах.

Чтобы получить поддержку, необходимо подать заявку через портал госуслуг Подмосковья.