Свыше 300 женщин получили помощь в Центре поддержки грудного вскармливания в Балашихе

Центр поддержки грудного вскармливания «Саввино», расположенный на базе Балашихинского родильного дома, функционирует с мая 2024 года. С тех пор центр предоставил бесплатные консультации и диагностику более чем 300 женщинам.

Учреждение здравоохранения оказывает квалифицированную помощь всем обратившимся, независимо от места проживания. Инициатором создания центра стал Денис Аксенов, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, эксперт в области грудного вскармливания.

Регулярный мониторинг эффективности работы центра показывает положительные результаты. В ноябре 2024 года 70% опрошенных женщин находились на исключительно грудном вскармливании, а 7% — на смешанном. В феврале 2025 года эти показатели улучшились: 92% женщин сообщили об исключительно грудном вскармливании, и 6% — о смешанном.

Грудное вскармливание положительно влияет на здоровье ребенка, его иммунитет, способствует развитию пищеварительной и других систем детского организма. Специалисты центра помогают мамам заботиться о своем здоровье, обеспечить полноценное грудное вскармливание и избежать проблем, которые могут ему препятствовать.