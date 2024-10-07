Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с января

Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года.

Имеющие положительный ВИЧ-статус женщины могут получить необходимую терапию при постановке на учет по беременности. При своевременно назначенном лечении ребенок родится здоровым, рассказали в подмосковном Минздраве. При соблюдении всех рекомендаций риск передачи вируса составляет менее 1%.

«Забота о здоровье мамы и малыша — наш приоритет. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в регионе родились более 300 здоровых детей», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

При планировании беременности важно заранее пройти обследование на ВИЧ и при положительном результате начать терапию.

В Подмосковье успешно реализуют программы перинатальной профилактики. Женщину наблюдают на всех этапах беременности и после родов. Ребенок также находится на контроле медиков до снятия диагноза. При выявлении инфекции ему назначают лечение в первые две недели.

Узнать больше о постановке на учет в СПИД-центр, а также о рекомендациях беременным можно по ссылке.

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