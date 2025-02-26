Свыше 300 выпускников университета «Дубна» получили работу в ОЭЗ за 3 года

Свыше 300 выпускников университета «Дубна» получили работу в особой экономической зоне за последние три года. Часть специалистов получили образование бесплатно, в том числе по целевым программам.

Как сообщили в региональном Мининвесте, целевое обучение дает возможность подготовить кадры для предприятий региона. Так, университет обучает специалистов для компаний «Опытно-конструкторское бюро „Аэрокосмические системы“», НПК «Дедал», «Алтегра», «Промтех-Дубна» и других.

«Студенты по целевым договорам обучатся по таким специальностям как: химия, информатика и вычислительная техника, программная инженерия, КТЭС, автоматизация технологических процессов и производств, авиастроение, системный анализ, управление и обработка информации, статистика», — отметили в министерстве.

На площадке ОЭЗ «Дубна» уже создано более девяти тысяч рабочих мест. Территорию продолжают расширять за счет новых производств, поэтом потребность в специалистах постоянно растет.