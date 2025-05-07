Свыше 300 ветеранов получили выплату ко Дню Победы в Жуковском

В преддверии юбилея Победы подмосковные ветераны получили единовременные выплаты. Размер федеральной поддержки составил от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от льготной категории получателя.

В Жуковском ветераны также получили региональную выплату в размере от 40 до 70 тысяч рублей.

«Это дань уважения и благодарности тем, кто встал на защиту Родины и проявил мужество в труднейшие времена. На сегодняшний день в городском округе Жуковский проживает 329 ветеранов Великой Отечественной войны из них: 17 — участников и инвалидов ВОВ», — сказала исполняющая обязанности начальника управления социальной защиты Александра Кудряева.

Все ветераны также получили памятные подарки. Представители соцслужб и местной администрации лично поздравили каждого, вручив цветы, открытки от губернатора и подарочные сертификаты.

Получить дополнительную информацию жители могут на горячей линии по телефону 122 (доб. 6) или в Telegram-чате «Социалка. Жуковский».