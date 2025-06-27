Свыше 300 участников студотрядов начали работать в сфере гостеприимства Подмосковья

Свыше 300 участников студенческих сервисных отрядов Московской области приступили к работе на объектах туристической отрасли региона. Молодые люди пробуют свои силы в отелях, на речных судах и в детских оздоровительных центрах, осваивая азы гостеприимства на практике.

Участники студенческих отрядов трудятся горничными, официантами и помощниками поваров.

«Их основная задача — обеспечить высокий уровень сервиса и гостеприимства для посетителей, одновременно получая ценный опыт и навыки в реальных условиях индустрии», — пояснила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Некоторых студентов задействовали в работе на 13 судах компании «Московское речное пароходство». В их обязанности входит создание уюта в каютах и ассистирование специалистам.

«Я работаю метрдотелем на теплоходе „Рублев“, и это просто невероятный опыт! Каждый день я общаюсь с людьми из разных уголков страны, и мне нравится видеть их улыбки, когда они наслаждаются атмосферой и обслуживанием. Эта работа дает мне возможность развивать свои навыки в сфере сервиса и управления командой», — поделилась эмоциям и Юлия Карпова.

Члены отрядов также трудятся в отелях «Hilton Garden Inn Moscow New Riga» и «M’Istra’L Hotel & SPA», где не только помогают проводить уборку и сервировать столы, но также занимаются благоустройством территории.

Работу пунктов питания обеспечивают работники оздоровительного комплекса «Снегири»Управления делами Президента Российской Федерации. Также студенты создают безопасные и комфортные условия для детей в центре «Пушкино».

«Залог качественного и запоминающегося отдыха гостей — это не только красивое место, но и, в первую очередь, люди, которые его наполняют жизнью и создают атмосферу. Наши студенты демонстрируют высокие стандарты гостеприимства, оперативно реагируют на запросы посетителей и действительно формируют ту самую комфортную среду», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.