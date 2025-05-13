Свыше 300 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с января

Жители Подмосковья в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. С начала года услугой воспользовались свыше 300 тысяч человек.

Женщинам предлагают пройти консультацию акушера-гинеколога, сделать ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез.

Мужчинам доступны консультации уролога и дополнительные исследования, в том числе анализ на инфекции.

«Жители Московской области могут проверить свое репродуктивное здоровье бесплатно, по полису ОМС. Это особенно важно для пар при планировании будущей беременности», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Диспансеризация доступна в поликлинике по месту прикрепления. Записаться можно в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг, по номеру 122, через инфомат в поликлинике или при помощи бота Telegram.