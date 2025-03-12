Свыше 300 тысяч жителей Подмосковья оформили самозапрет на кредиты с начала марта

Оформление самозапрета на кредиты и займы стало доступно на «Госуслугах» с 1 марта. За это время сервисом воспользовались свыше 307 тысяч жителей Подмосковья.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, самозапрет могут установить все россияне, имеющие подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

«Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в микрофинансовых организациях. Около 90% заявителей выбирают полный запрет», — отметили в ведомстве.

После оформления услуги в кредитной истории появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и другим организациям одобрять заявки на кредиты и займы.

«Запрет не касается ипотечных, образовательных кредитов и автокредитования. Также установленный самозапрет можно снять в любое время, для этого потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи», — добавили в министерстве.

Получить услугу также можно в МФЦ. График их работы размещен п о ссылке.