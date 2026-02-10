Свыше 300 тысяч учащихся Подмосковья посетили программы ко Дню российской науки

В этом году празднование Дня российской науки в Подмосковье объединило свыше 300 тысяч человек. Среди них — школьники, студенты, педагоги и советники по воспитанию.

Со 2 по 8 февраля в рамках всероссийской акции «Наука для каждого» прошла серия мероприятий, организованных «Навигаторами детства» и «Движением Первых». На встречах участники обсуждали, какой вклад современные российские исследователи вносят в мировую науку и какие возможности для проектов сейчас есть у молодежи.

Одной из ключевых инициатив стал проект «Просто о сложном». Школьники, студенты колледжей и техникумов вместе с родителями и советниками по воспитанию сняли короткие видеоролики. В них они простыми словами объяснили научные явления, с которыми люди сталкиваются каждый день, и опубликовали работы в соцсетях, чтобы заинтересовать наукой сверстников.

Также в школах прошла интерактивная выставка «Наука на ладошке». Ученики средних и старших классов под руководством учителей показывали младшеклассникам увлекательные эксперименты по химии, физике и биологии.

Другой проект — «Карта научных героев нашего края» — позволил ребятам изучить, чем прославились ученые-земляки. Они создали интерактивные карты с описанием их достижений и представили результаты одноклассникам.

«Навигаторы детства» совместно с обществом «Знание» провели для учащихся лекции «Мегапрорывы российских ученых», посвященные открытиям в разных областях науки. А для самых юных участников классные руководители устроили интерактивное научное представление «Машинариум».