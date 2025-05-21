Свыше 300 тысяч человек посетили портал «Спорт Подмосковья» с начала года
Портал «Спорт Подмосковья» с начала года посетили 300 тысяч раз. Каждый объект размещен на отдельной странице сайта с подробными сведениями для удобства любителей активной жизни.
Все желающие могут быстро получить исчерпывающую информацию о доступных занятиях, а также о тренерах.
«Благодаря этому ресурсу пользователи могут легко найти подходящие активности, ознакомиться с расписанием и условиями участия. На сегодняшний день на сайте представлено более 2,2 тысячи спортивных секций», — рассказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
В разделе «События» на сайте регулярно обновляют анонсы соревнований и других активностей.
Пользователь в личном кабинете может следить за электронным расписанием занятий.