Свыше 300 тысяч человек посетили портал «Спорт Подмосковья» с начала года

Фото: Команда красногорского футбольного клуба «Зоркий» победила в Лиге А Чемпионата Подмосковья по футболу / Медиасток.рф

Портал «Спорт Подмосковья» с начала года посетили 300 тысяч раз. Каждый объект размещен на отдельной странице сайта с подробными сведениями для удобства любителей активной жизни.

Все желающие могут быстро получить исчерпывающую информацию о доступных занятиях, а также о тренерах.

«Благодаря этому ресурсу пользователи могут легко найти подходящие активности, ознакомиться с расписанием и условиями участия. На сегодняшний день на сайте представлено более 2,2 тысячи спортивных секций», — рассказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

В разделе «События» на сайте регулярно обновляют анонсы соревнований и других активностей.

Пользователь в личном кабинете может следить за электронным расписанием занятий.